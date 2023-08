Kiev, respinti tre attacchi notturni a Odessa

11:24 Iran, ”completato l’iter per lo scambio di prigionieri con Usa”

“Il percorso giudiziario del rilascio di prigionieri americani da parte dell’Iran, in base al recente accordo tra Teheran e Washington, è stato completato e l’Iran li libererà sicuramente nel quadro di questo accordo”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, in riferimento al recente trasferimento di cinque iraniano-americani dalla prigione agli arresti domiciliari che saranno successivamente rilasciati in cambio di miliardi di dollari di beni iraniani, congelati in Corea del Sud sotto le sanzioni statunitensi.

“L’accordo è stato raggiunto dopo i colloqui degli ultimi due anni e l’Iran ha ricevuto le garanzie necessarie da parte americana per l’attuazione dell’intesa”, ha detto, citato dal’Irna. “Non intendo spiegare i dettagli dell’accordo, in quanto non va a vantaggio di nessuno”, ha precisato.