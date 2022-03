Putin, non accetteremo pagamenti in dollari/euro per gas. Polonia espelle 45 diplomatici russi. Mosca: risponderemo

Continuano i bombardamenti russi

«Stiamo vedendo dei contrattacchi delle forze dell’Ucraina contro Mosca», ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un’intervista alla Cnn sottolineando che ci sono dei “segnali” di questi contrattacchi da parte di Kiev. «I russi sono in difficoltà», ha ribadito il portavoce della Difesa. Ed è sempre alta tensione tra Russia e Stati Uniti. Mentre il Cremlino fa sapere che «l’operazione militare in Ucraina procede come previsto» e «la Russia utilizzerà armi nucleari solo se la sua stessa esistenza fosse minacciata», ha detto Peskov.

Ma il Pentagono insiste: le forze russe in Ucraina hanno problemi logistici e stanno finendo le loro scorte di cibo, ha detto Kirby: «Tutti abbiamo visto i soldati russi che saccheggiavano i supermercati», ha spiegato, aggiungendo che la Russia «non ha raggiunto nessuno degli obiettivi strategici che si era prefissata». Il Pentagono ritiene che le forze ucraine stiano «riguadagnando terreno» nel sud dell’Ucraina, vicino Kherson. E alla vigilia del viaggio in Europa, il presidente americano Biden fa sapere che annuncerà misure per ridurre la dipendenza dalle fonte energetiche russe. Zelensky è stato invitato a parlare in videoconferenza al vertice della Nato in programma giovedì.

Via libera Ue ad aiuti di Stato per caro energia

Sul versante economico, la guerra continua a esacerbare le tensioni pregresse al conflitto. La Ue ha dato il suo ok al nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese europee e i settori più colpiti dal caro energia, l’emergenza ancora più inasprita dal conflitto. «Dobbiamo mitigare l’impatto economico di questa guerra e sostenere aziende e settori gravemente colpiti. E dobbiamo agire in modo coordinato. La Commissione consentirà agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico», ha evidenziato la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.