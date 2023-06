Ucraina ultime notizie. Ue adotta 11esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, aumentata pressione

11:42 Kiev, pronta task force in caso attentato russo a Zaporizhzhia

L’Ucraina ha già iniziato a prepararsi ad un possibile tentativo russo di far saltare la centrale nucleare di Zaporizhzhia il cui rischio è stato denunciato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Da oggi sarà operativo un apposito quartier generale per gestire l’eventuale emergenza, ha annunciato in televisione il ministro dell’Interno, Ihor Klymenko, citato da Ukrainska Pravda. Nello sforzo saranno coinvolti ingegneri nucleari, i servizi di emergenza e uno staff medico. In caso d’incidente “saranno fornite linee guida e stabilite procedure”, ha assicurato il ministro, riferendosi ad un intervento in un’area di 200 km attorno alla centrale occupata dai russi. Sono già disponibili equipaggiamenti per la misurazione delle radiazioni. Nei prossimi giorni vi saranno esercitazioni per la chiusura delle strade e il dispiegamento di postazioni mediche. Ai cittadini viene raccomandato, in caso di emergenza, di rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso, oppure chiudersi in una stanza, senza ventilazione e aria condizionata, tappando ogni fessura. Secondo le previsioni, in caso di incidente provocato dai russi, la radioattività nell’aria dovrebbe calare dell’80% dopo un giorno. Si calcola che nell’area a rischio vivano 500mila persone. Chiunque vorrà lasciare l’area verrà evacuato. Ieri Zelensky ha avvertito del rischio che i russi compiano un atto terroristico nella centrale che provochi il rilascio di radiazioni. Il suo consigliere Mykhailo Pdolyak ha accusato Mosca di valutare un simile scenario per ostacolare la controffensiva ucraina e “creare una zona sanitaria grigia spopolata, fissata per i prossimi anni, come parte di uno statu quo territoriale senza cessate il fuoco”.