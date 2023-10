Kiko, i big del private equity verso le offerte a Percassi

In particolare, nel mercato europeo il marchio è cresciuto del 46% sulla spinta di Paesi come Francia (+58%), Spagna (+50%) e Italia (+40%), mentre il Regno Unito ha registrato l’incremento più rilevante (circa il 60%). Entro la fine del 2023 è poi prevista l’apertura di altri 120 negozi, arrivando a oltre 1.100 strutture in 75 Paesi.

L’azienda ha conosciuto, nel recente passato, un primo importante riassetto azionario, quando il fondo di private equity Peninsula Capital ha ceduto il suo 40% del capitale proprio alla famiglia Percassi, tornata quindi a possedere il 100% delle azioni del gruppo.

La stessa Peninsula era entrata come socio nell’azienda nel 2018 per supportarne la crescita e il rilancio, visto che a quel tempo il gruppo si trovava in una situazione complessa di ristrutturazione e di tensione finanziaria, soprattutto per le difficoltà della controllata statunitense.

Il riacquisto della quota di Peninsula in Kiko era avvenuto dopo l’importante incasso (secondo alcune stime di circa 275 milioni di euro) ottenuto da Antonio Percassi per la cessione di una quota azionaria dell’Atalanta Calcio a una cordata guidata dal finanziere americano Stephen Pagliuca.

Loading...