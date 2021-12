Ascolta la versione audio dell'articolo

Kiko Milano accelera sulla responsabilità sociale d’impresa e conferma anche per il 2022 la collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, una partnership alla quale, nel corso dei prossimi anni, si aggiungeranno altre iniziative per nuovi progetti in altre aree di intervento.

Dopo la campagna “Amati, scegli la prevenzione” legata a Ray of Love, la limited edition di San Valentino 2021, Kiko Milano conferma la sua volontà di collaborare con Fondazione Umberto Veronesi anche per il 2022. Il progetto fa parte di Kiko Kares, il piano di responsabilità sociale d’impresa che il brand ha deciso di intraprendere per poter crescere in modo sostenibile e responsabile.

In particolare, la collaborazione con Fondazione Veronesi rientra nell'ambito di KikoKontributes, il pilastro del piano di Rsi dell’azienda dedicato al benessere e alla salute delle persone che ha anche visto la realizzazione di diversi altri progetti nel corso dell'ultimo anno.

Nel 2021, con la campagna “Amati, scegli la prevenzione” parte del ricavato della collezione Ray of Love è stato devoluto alla Fondazione per poter finanziare per un anno due ricercatrici: Marta Celegato, impegnata nello studio di alcune molecole che potrebbero impedire la formazione di tumori da parte dei papillomavirus e Federica Scalorbi, che punta a studiare i tumori della cervice uterina grazie a tecniche di radiomica e di genomica per comprendere quali siano lecaratteristiche dei tumori più aggressivi.

La collaborazione ha consentito inoltre di compiere un'azione mirata e concreta per quanto riguarda la prevenzione del cancro correlato all’HPV, attraverso la campagna di sensibilizzazione svolta nei negozi Kiko Milano che ha raggiunto circa 3 milioni di clienti. Inoltre l’azienda continuerà a offrire Pap test gratuiti a tutte le dipendenti donne.