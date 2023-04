Kiko Milano arriverà a 1.100 negozi in 75 Paesi, boom di ricavi (+42%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da catena regionale a brand globale: il percorso intrapreso da Kiko Milano sembra premiare l’azienda controllata al 100% dal gruppo Percassi attraverso la holding Odissea che archivia il 2022 con ricavi pari a 671 milioni di euro in crescita del 42% rispetto al 2021 e del 14% in confronto al 2019. L’Ebitda di 75 milioni registra un incremento del 350% rispetto al 2021 e del 30% rispetto al 2019.

«I risultati 2022 sono stati i migliori di sempre, battendo tutti i record dei principali indicatori economico-finanziari precedenti alla pandemia, grazie alla trasformazione da una catena di negozi make-up principalmente regionale a global beauty brand presente in oltre 60 Paesi - commenta Simone Dominici, ceo di Kiko Milano -. Il nostro modello di creazione del valore, fondato sul miglioramento costante della marginalità, che ci consente di investire in innovazione, servizio ed espansione geografica omnichannel, sta dimostrando di poter generare una crescita profittevole e sostenibile nel tempo di molto superiore al mercato. Entro la fine del 2023 apriremo altri 120 store, arrivando a oltre 1.100 negozi dislocati in 75 Paesi con l’obiettivo di superare gli 800 milioni di ricavi con un Ebitda record oltre i 100 milioni».

E aggiunge: «Nella seconda parte dell’anno lanceremo inoltre una nuova piattaforma di Unified Commerce che integrerà tutti i canali e i sistemi, migliorando ulteriormente il modo in cui serviamo i nostri clienti e allo stesso tempo guadagnando in efficienza e capacità di crescita. Il piano di sviluppo punta inoltre a raggiungere, entro la fine del 2027, 2mila punti vendita, entrando in nuovi Paesi e rafforzando la nostra presenza in Asia, America Latina e Africa con l’obiettivo di raggiungere ricavi pari a 1,25 miliardi». Tra i mercati che hanno performato meglio l’anno scorso, l’America è quello aumentato di più (+55% rispetto al 2021) con il Brasile che ha più che raddoppiato il fatturato e gli Stati Uniti che sono tornati a crescere a doppia cifra dopo anni difficili, grazie alla spinta dell’e-commerce. Ottima, fanno sapere dall’azienda, anche la partenza in Centro America con l’apertura di nuovi mercati come Martinica, El Salvador e Honduras.

Quanto all’Europa, l’area geografica più grande, è cresciuta del 46% sulla spinta di Francia (+58%), Spagna (+50%) e Italia (+40%) con il Regno Unito che ha registrato l’incremento più importante (+60%).

Ancora, l’Asia ha assorbito bene la difficile situazione in Cina, mettendo a segno un +21%, con i Paesi del Medio Oriente a +90% e l’ingresso in nuovi mercati come la Tailandia e le Filippine. Il 2022 ha visto anche il rafforzamento in Africa, con l’entrata in Egitto e Marocco, con risultati raddoppiati rispetto alle aspettative.