Kiko sostiene Fondazione Umberto Veronesi Parte la campagna «Amati, scegli la prevenzione» per la prevenzione e nella ricerca scientifica sul tumore del collo dell'utero e degli altri tumori causati dal Papilloma virus

Si chiama «Amati, scegli la prevenzione» la campagna di Kiko a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e degli altri tumori causati dal Pailloma virus (HPV).

Parte del ricavato dall’acquisto dei prodotti della collezione Ray of Love fino al 14 febbraio 2021, in tutti i negozi Kiko d'Italia e online, verrà devoluto alla Fondazione per finanziare, per 12 mesi, il lavoro di due ricercatori.



L'iniziativa, che rientra in un più ampio programma di Corporate Social Responsibility di Kiko, offrirà inoltre l'opportunità alle 2.500 dipendenti donne in Italia di eseguire un Pap test gratuito e sarà affiancata da un'attività di sensibilizzazione rivolta a 3 milioni di clienti in tutta Italia.

«Per noi la bellezza non è solo un fattore estetico. Significa prendersi cura di sé. Il nostro impegno vuole andare oltre i prodotti per mettersi al servizio della comunità e contribuire a non lasciare indietro nessuno - afferma Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko -. Siamo orgogliosi di sostenere Fondazione Umberto Veronesi e mettere a disposizione il nostro personale e i nostri negozi per far arrivare un messaggio che parli di salute e prevenzione a oltre 3 milioni di donne in tutta Italia».

Il tumore del collo dell'utero è il quinto tumore più diffuso fra le donne con meno di 50 anni, ma grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce si aprono notevoli possibilità di guarigione.