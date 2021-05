Kimera Automobili Evo037, così rinasce la Leggenda della Lancia 037

4' di lettura

Evo037 affonda le radici nel passato per far rinascere un’icona dell’automobilismo mondiale: Lancia 037. Una vettura che ha fatto la storia dei rally ed è stata l’ultima a trazione posteriore ad aver finto un mondiale nel 1983. Un’auto che è rimasta nel cuore e che ancora oggi emoziona nel vederla in quei pochi esemplari che si incontrano ancora in manifestazioni motoristiche o nei musei. Quel sound inconfondibile del volumetrico e quella tecnica tutta italiana hanno ripreso vita in una versione moderna grazie a Kimera Automobili che con passione ha progettato e presentato Evo37

Come nasce il progetto

Kimera Evo037 trae le proprie origini dal passato, per far rinascere un’icona dell’automobilismo mondiale, portandola al massimo sviluppo prestazionale possibile, come se la vettura dell’epoca fosse stata concepita oggi, con la conoscenza e le tecnologie dei nostri giorni.

Il risultato di questa fusione crono-culturale è un’autentica “fuoriserie” stradale che si ispira all’antica gloria sportiva italiana, realizzata con un processo progettuale e costruttivo contemporaneo, con metodologie d’eccellenza tipiche dell’industria automotive e quanto di meglio viene offerto dalla moderna tecnologia in campo motoristico: 3D scanning, reverse engineering, Cad, Cae, prototipazione rapida, fresatura in Cnc, sinterizzazione, elettronica e il non plus ultra delle soluzioni tecnologiche disponibili.

Un’auto che, ispirandosi alla filosofia del Restomod (restauro di auto storiche applicando tecnologie moderne), porta all’estremo questo concetto unendo lo stile, il sapore ed il fascino di una delle più leggendarie “regine” da corsa degli anni ’80, con le caratteristiche di una vettura moderna in termini di tecnologia, qualità e prestazioni.

Un tributo alla regina con i suoi padri

Un tributo che vuole rendere omaggio a quelle leggendarie vetture degli anni ottanta protagoniste dei campionati mondiali rally, fra cui l’ultima Gruppo B a due ruote motrici a vincere il titolo iridato, battendo le rivali a trazione integrale. Un’icona che ha fatto scuola e che è diventata un modello cult per gli appassionati di automobilismo.