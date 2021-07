Kimera, l'icona rally rinasce in serie limitata

Il sogno di far rinascere un mito dei primi anni 80 è diventato una realtà. Attualizzandolo e portandolo al massimo livello di prestazioni. Il mito è la Lancia Rally 037 del 1982, mentre la creazione di oggi è la Kimera Automobili EVO37, una supercar stradale sovralimentata accreditata di una potenza di 505 cv a trazione posteriore che verrà realizzata in soli 37 esemplari. Artefice di questo progetto è il cuneese Luca Betti, ceo e fondatore della Kimera Automobili: rallista di livello internazionale, diventato imprenditore, ha fondato la Kimera Motorsport, la scuderia con cui ottiene significativi risultati come driver e come manager. I diversi anni spesi nel crearsi una solida esperienza nelle attività di restauro e ricostruzione di vetture Lancia da rally, come, appunto, la 037 e la Delta S4 nelle versioni stradali e da corsa. E dei 37 esemplari che saranno realizzati della supercar piemontese, a un prezzo di partenza di 480.000 euro più Iva. All'équipe della Kimera si sono aggiunti dei specialisti e tecnici in forza alle migliori factory che opeano dell'hinterland torinese.

