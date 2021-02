Kimonorain inventa il capospalla che si trasforma in zaino quando non lo indossi

Il brand è a chilometro zero, tutto viene realizzato in Toscana dai modelli alla produzione. Due le collezioni disegnate ogni anno, autunno-inverno e primavera-estate, con un massimo di 8-9 nuovi modelli introdotti ogni stagione.

Per la stagione estiva la proposta si amplia di tre modelli inediti e materiali innovativi, mantenendo ideazione e realizzazione rigorosamente Made in Italy. Tra cui il trench, modello ultra femminile dai volumi ampi e caratterizzato da cintura e bottoni con calamita nella parte frontale. Un capo reversibile, disponibile nella versione nylon water resistant e in un nuovo tessuto riciclato.



I continuativi iconici sono, invece, “Basic” - il primo nato - e “Bomber” - con la coulisse in fondo - proposti anche nella versione sfoderata per l’estate.

La particolarità dei capi sta anche nelle bretelle interne che permettono di trasformare in zaino il kimono quando non è indossato.

«Tutti i nostri capi sono reversibili e l’interno è realizzato solitamente in tessuto tecnico in colore nero - dicono le intervistate -. Oggi siamo particolarmente focalizzate sulla ricerca dei materiali in chiave sostenibile. Abbiamo iniziato a usare fibre naturali nella nuova collezione, mischie di cotone e lana abbinate al tessuto tecnico. Vogliamo mantenere concetto della resistenza all’acqua».