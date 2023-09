Kinderini, Ferrero lancia la nuova linea di frollini prodotti a Balvano

Ricerca e innovazione rappresentano i driver del nuovo progetto industriale di Ferrero radicato in Italia, nel “polo del biscotto italiano” di Balvano dove, oltre ai Nutella Biscuits, si producono anche le merendine Kinder®. Qui è stata realizzata la nuova linea di produzione produttiva dei Kinderini. Dai primi disegni di progettazione alla sua realizzazione sono passati oltre 7 anni, con un lavoro di tre mesi per assemblare i macchinari e avviare le prime prove di produzione.

«La costruzione da zero della linea produttiva ha confermato la volontà del Gruppo Ferrero non solo di creare ottimi prodotti sempre più innovativi, ma anche quella di consolidare la sua presenza in Italia creando valore per l’indotto, per il territorio e per le comunità in cui opera». Saranno 120 i nuovi addetti assunti con contratti stagionali.

La linea di produzione dei biscotti misura in totale circa un chilometro di lunghezza, con sistemi di automazione e di visione “intelligente” per il controllo di qualità. Per creare ogni singolo biscotto servono circa 100 minuti, dalla preparazione dell’impasto, alla decorazione degli occhi e della bocca, fino all’inserimento nella confezione.



