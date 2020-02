Kirk Douglas muore a 103 anni. Fu lo «Spartacus» di Kubrick Icona della Hollywood degli anni d’oro e padre di Michael aveva esordito nel 1946. Un secolo sotto i riflettori di Andrea Chimento

Stella sulla Walk of Fame per Michael Douglas, accanto a Kirk

È morto all’età di 103 anni Kirk Douglas, icona di Hollywood e star di film classici come Spartacus e Orizzonti di gloria ma anche padre di Michael Douglas. Un intero secolo sotto le luci dei riflettori. Nato il 9 dicembre del 1916 ad Amsterdam, nello stato di New York, con il nome di Issur Danielovitch Demsky (i genitori erano immigrati dell'Est Europa), Douglas inizia a lavorare a teatro dopo aver servito la Marina degli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale.



Il mondo del grande schermo, però, lo chiama presto ed esordisce nel 1946 ne Lo strano amore di Marta Ivers in cui veste i panni di un giovane procuratore distrettuale. Dopo essere apparso anche nel cult Le catene della colpa (1947) di Jacques Tourneur, il grande pubblico lo scopre ne Il grande campione (1949), dove interpreta un pugile. Gli anni Cinquanta del Novecento sono quelli della definitiva consacrazione: Douglas è uno straordinario giornalista senza scrupoli ne L’asso nella manica di Billy Wilder del 1951, un memorabile produttore ne Il bruto e la bella di Vincente Minnelli del 1952 e un intenso Vincent Van Gogh in Brama di vivere del 1956, diretto dallo stesso Minnelli.



Da ricordare sono anche la sua prova in Ulisse (1954) di Mario Camerini e i suoi tanti ruoli western, tra i quali non si può non menzionare quello in Sfida all'O.K. Corral di John Sturges del 1957.



Nello stesso anno è anche il protagonista del grandioso Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick, uno dei più importanti film di guerra di ogni epoca; e sempre per Kubrick sarà lo schiavo al centro di Spartacus, ancora oggi una delle sue interpretazioni più celebri.



Col passare degli anni sono sempre più i registi blasonati che lo vogliono alle loro dipendenze: Robert Aldrick per L'occhio caldo del cielo, John Huston per I cinque volti dell'assassino, Otto Preminger per Prima vittoria, Elia Kazan per Il compromesso e tantissimi altri.