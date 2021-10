Kishida premier, Tokyo verso elezioni anticipate

3' di lettura

Come primo atto del suo mandato, il nuovo premier Fumio Kishida potrebbe portare il Giappone al voto anticipato. Insediato il 4 ottobre alla guida del Paese dopo un voto scontato in Parlamento (il suo partito, l’Ldp, ha la maggioranza), Kishida prevede di indire le elezioni generali per la Camera bassa il 31 ottobre, secondo quanto riporta l’emittente pubblica Nhk. Per farlo dovrebbe sciogliere l’assemblea prima della sua scadenza naturale, il 21 ottobre. Forse già la prossima settimana. Le elezioni verrebbero così anticipate di poche settimane. L’Ldp manterrà la maggioranza, secondo i sondaggi.

Nel segno della continuità

Il 29 settembre, Kishida (64 anni) ha vinto le elezioni interne del Partito liberaldemocratico (Ldp), la forza egemone nel Paese, battendo al ballottaggio il favorito della vigilia, il riformista Taro Kono. Una scelta nel segno della continuità da parte dell’Ldp, che ha sempre governato il Giappone, fatta eccezione per due brevi parentesi. Kishida è considerato rappresentante dell’establishment politico ed economico.

Il nuovo premier prende il testimone da Yoshihide Suga, che a sua volta aveva assunto la guida del partito e del Paese dopo le dimissioni del carismatico Shinzo Abe, nell’agosto del 2020. Suga è rimasto in carica meno di un anno, travolto dal crollo dei consensi. Ha pagato la cattiva gestione della pandemia e lo scontento per i Giochi di Tokyo della scorsa estate.

Kishida ha promesso un «nuovo capitalismo», in grado di coniugare le esigenze della crescita a quelle della redistribuzione delle ricchezze.

Cambio alle Finanze

Esce dal Governo l’influente ministro delle Finanze Taro Aso, che ormai ha 81 anni. Al suo posto, Kishida nomina l’ex ministro per le Olimpiadi, Shunichi Suzuki (68 anni). Figlio di un ex premier, Suzuki appartiene a una fazione politica guidata da Aso, di cui è cognato. Anche qui, dunque, una scelta nel senso della continuità.