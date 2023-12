Kissinger, Moro e quell’equivoco che occorreva chiarire

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla vasta terrazza di marmo delll’iconico Kennedy Center, sede di quello che doveva essere il nostro primo evento oltreoceano di cultura e politica, che avrebbe riunito l’intellighenzia di Washington DC, guardavo oltre il fiume Potomac. A poche miglia di distanza dal Pentagono e dalla CIA. Come Direttore Generale di FT Live, la divisione eventi del Financial Times, mi apprestavo ad aprire la nostra conferenza con uno speaker d’eccezione, Henry Kissinger.

Ma, prima di parlare davanti al nostro pubblico ho trascorso un’ora da solo con uno degli uomini che hanno plasmato alcuni degli eventi più importanti del secolo scorso.

Sapevo che questa era un’opportunità unica per parlare al potere e forse, spingere Kissinger a dirmi qualcosa che non aveva mai detto a nessuno prima. Sono interessato alla vicenda del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro fin da quando, da bambino, sono cresciuto a poche centinaia di metri del covo dove venne tenuto prigioniero per 55 giorni. Pertanto, sapevo e so bene che molte teorie complottistiche collocavano Kissinger al centro dell’affare Moro. Non è un segreto che Kissinger, strenuo anticomunista, fosse contrario alla manovra politica di Moro di portare il partito comunista italiano al governo.

Il complotto viene raccontato così. Ai margini di un summit internazionale negli Stati Uniti, siamo nel 1974, Kissinger, all’epoca Segretario di Stato, in un incontro con Aldo Moro, all’epoca Ministro degli Esteri, avrebbe pronunciato la seguente frase: “Onorevole lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo Paese a collaborare direttamente. Qui o lei smette di fare queste cose o lei la pagherà cara. Veda lei come la vuole intendere”

Iniziai lentamente a indirizzare la conversazione verso la mia patria. «Dottor Kissinger, sono originario dell’Italia». «Ah, l’Italia! Il mio caro amico Gianni Agnelli, quanto mi manca!». Trovai il momento giusto e dissi: «Dottor Kissinger, sono sempre stato interessato al caso di Aldo Moro».