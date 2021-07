Kitty Spencer sposa a Roma, festa per 170 invitati a Villa Aldobrandini

2' di lettura

Il (quasi) royal wedding che non ti aspetti, lontano da Londra e dai dissidi familiari dei Windsor: Lady Kitty Spencer, 30 anni, figlia del fratello di Diana, Charles Spencer, si è sposata sabato a Roma, ma è stato un lungo week end di festeggiamenti per Kitty Spencer e il marito Michael Lewis, imprenditore sudafricano, e per i 170 invitati, arrivati dal Regno Unito e non solo. Un matrimonio che, come tanti, in tutto il mondo, era stato programmato per il 2020 e poi per forza maggiore rimandato al 2021. Tra gli invitati, la cantautrice inglese Pixie Lott e (rumor della vigilia), Elton John e Andrea Bocelli.

La location

Il matrimonio si è tenuto a Roma, nella cinquecentesca Villa Aldobrandini, che si trova nella zona di Frascati ( nella foto qui sotto, uno scorcio dell’edificio ) ed è stata per secoli dimora secolare di papi, oltre che icona del Rinascimento. Voluta da Pietro Aldobrandini, nipote di Papa Clemente VIII (nato Ippolito Aldobrandini e vissuto tra il 1536 e il 1605, 231º papa della Chiesa cattolica), negli ultimi anni la villa è stata scelta, oltre che per matrimoni e altri eventi, da molti registi come set di film e serie televisive.

La scelta degli abiti

Per l’intero week end Lady Kitty Spencer ha scelto di vestire abiti della collezione Alta moda di Dolce&Gabbana, maison della quale è global ambassador. Venerdì, per la precisione, ha indossato un abito e cappa in tulle celeste ricamati con fiori a punto croce, mentre all’altare è andata con un abito in pizzo bianco di ispirazione vittoriana (foto in alto). Poi il cambio d’abito: per cena Kitty Spencer ha indossato un capo in doppia organza di seta dipinta a mano e impreziosito da fiori e cristalli, mentre per il party vero e proprio ha scelto un abito da cocktail completamente ricamato con perline argentate e dorate. Per l’ultimo incontro con gli ospiti, oggi, la scelta è caduta su un abito in mikado di seta impreziosito da piccole paillette, fiori effetto porcellana e nastri in duchesse doppia.

La collezione Alta moda di Dolce&Gabbana

Gli abiti più esclusivi della maison, di fatto pezzi unici e su misura, dal 2012 vengono presentati con eventi ad hoc in tutta Italia. Nel 2019 Alta moda, Alta sartoria (collezioni da uomo), alta gioielleria e orologeria furono protagonisti di tre giorni di eventi in Sicilia; dopo la pausa forzata del 2020, per il 2021 è la volta di Venezia, con eventi in programma dal 28 al 30 agosto, alla vigilia della Mostra del cinema, che inizierà il 1° settembre.