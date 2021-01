Kiwi giallo: partnership tra Idea Agro e Agrintesa per un impianto da 110 ettari a Latina Nel progetto tra il fondo investimento di DeA Capital e la cooperativa romagnola altri 60 ettari saranno concessi in gestione dai proprietari e coltivati con la varietà verde

Nel progetto tra il fondo investimento di DeA Capital e la cooperativa romagnola altri 60 ettari saranno concessi in gestione dai proprietari e coltivati con la varietà verde

Chiusa l’operazione IDeA Agro (fondo italiano riservato a investimenti in aziende della filiera agricola che fa parte di DeA Capital Alternative Funds) ed Agrintesa, la cooperativa agricola romagnola, per una nuova area produttiva di kiwi in Italia. Prenderà il via nel 2021 un nuovo impianto di kiwi giallo della varietà G3 (marchio commerciale SunGold-Zespri) su un areale di oltre 110 ettari nella provincia di Latina, cui si aggiungeranno altri 60 ettari concessi in gestione dai proprietari e coltivati sempre con lo stesso frutto ma di varietà verde.

Agrintesa, partner operativo del progetto con una quota del 10% del capitale di Agro Gold (veicolo appositamente costituito), è uno dei quattro licenziatari italiani della società neozelandese Zespri, maxi cooperativa di 2.500 coltivatori neozelandesi che gestisce il 30% del mercato globale dei kiwi e titolare dei diritti di privativa e della genetica della varietà Gold 3.

La cooperativa agricola romagnola è stata affiancata nel deal da Areté, società di analisi e consulenza strategica sul settore agroalimentare in qualità di business e financial advisor, che un anno fa era stata protagonista, sempre con IDeA Agro, di un altro importante investimento per la realizzazione del più esteso noceto italiano, in provincia di Ferrara.

Più resa e redditività per la varietà gialla

“Il mercato del kiwi giallo, e del SunGold in particolare, è estremamente interessante – ha spiegato Ludovico Gruppioni di Areté- perché consente rese e prezzi più alti del kiwi verde e in Europa l'Italia è la zona maggiormente vocata per la sua coltivazione. Inoltre, con una varietà prodotta su licenza del leader del mercato Zespri, appare la scelta più idonea per seguire l'evoluzione domanda/offerta mantenendo redditività durante tutto l'arco di sviluppo del progetto”.

Cristian Moretti, Direttore Generale di Agrintesa, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti e di partecipare con IDeA Agro allo sviluppo di questa importante e ambiziosa coltivazione della varietà SunGold. Agrintesa, storicamente, è una delle aziende di riferimento sul panorama nazionale per la produzione di kiwi: grazie al know-how raggiunto dai nostri professionisti supporteremo Agro Gold, che si è associata alla nostra cooperativa, durante tutte le fasi della coltivazione. Ad oggi, i risultati produttivi ed economici raggiunti sulla varietà sono molto positivi e crediamo che potranno mantenersi soddisfacenti anche in futuro”.