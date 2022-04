Kkr, offerta da 15 miliardi di dollari per la rete di ospedali australiana Ramsay Health

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un consorzio di investitori capeggiato da Kohlberg Kravis Roberts, il gigante del private equity statunitense, ha avanzato una proposta di acquisizione da 20,1 miliardi di dollari australiani (circa 15 miliardi di dollari Usa) per Ramsay Health: una rete ospedaliera che conta milioni di clienti e centinaia di cliniche fra Australia ed Europa. La stessa società, con sede a Sidney, ha comunicato di aver ricevuto un’offerta di 88 dollari australiani, pari a circa 65,2 dollari Usa, per ciascuna azione Ramsay: un premio del 37% rispetto al prezzo di chiusura del titolo nella seduta del 19 aprile, fermo a “solo” 64,39 dollari australiani o 47,75 dollari Usa. I titoli del gruppo australiano sono cresciuti fino a picchi del 30% nella mattina del 20 aprile.

L’azienda frena: «Discussioni preliminari»

Ramsay ha sottolineato che le discussioni sono «in fase preliminare» e che non ci sono garanzie su una proposta definitiva, raffreddando gli entusiasmi per un’operazione che conferma l’appetito dei fondi per il settore sanitario. Più in generale il take-over, sottolinea l’agenzia Bloomberg, espanderebbe il boom di acquisizioni in atto fra i mercati di Australia e Nuova Zelanda, imponendosi come l’accordo più cospicuo dei primi mesi dell’anno. Nel solo 2022 le operazioni registrate sono valse 56,4 miliardi di dollari, il miglior esordio di settore dal 2007. Ramsay dichiara di operare in 10 paesi, tre Continenti e oltre 530 sedi. La società gestisce 72 strutture ospedaliere private in Australia, oltre a controllare 30 centri nel Regno Unito e centinaia di cliniche e strutture sanitarie di base in Europa.