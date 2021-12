Klarna e Benetton, accordo per i pagamenti a rate in 12 Paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La moda continua a cavalcare l’onda dei pagamenti online dilazionati e senza interessi. Lo dimostra l’accordo tra Benetton Group e Klarna, società leader nel settore dei pagamenti, per rendere più flessibili gli acquisti in 12 mercati. La partnership punta a dare una risposta concreta a un’esigenza sempre più diffusa tra i clienti: secondo una recente ricerca di Klarna, infatti, il 76% dei consumatori pensa che i retailer debbano investire nella tecnologia per offrire un'esperienza di acquisto più fluida e il 74% è alla ricerca di un modo più semplice di pagare.

«I nostri clienti si distinguono come individui e la partnership con Klarna per offrire opzioni di pagamento flessibili e senza interessi dà loro la libertà di acquistare e pagare in un modo adatto al loro stile di vita, che migliora la shopping experience e rispecchia i valori tradizionali del nostro brand proiettandolo al contempo verso il futuro» ha dichiarato Antonio Patrissi, chief digital officer di Benetton.

Loading...

L’accordo attiva i pagamenti flessibili in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

«Grazie a questa nuova collaborazione, potremo supportare Benetton come partner di crescita internazionale e portare la moda italiana ai 90 milioni di utenti che fanno parte del network Klarna», ha detto Francesco Passone, country manager Italia di Klarna.

Tra le novità lanciate dal Gruppo Benetton nelle ultime settimane c’è la seconda parte della collezione United Colors of Ghali, la capsule collection firmata dall'artista italiano di origini tunisine, presentata lo scorso settembre durante la fashion week di Milano.