Klimt guida il mercato della Secessione di Vienna

I disegni, tra gallerie e aste

La produzione di disegni di Klimt, insieme a quella di Schiele, ha conquistato l'attenzione del collezionismo internazionale solo “a partire dagli anni Settanta del XX secolo. Prima di allora era trascurata e, pertanto, è assai difficile ricostruirne la provenienza antecedente, così come quella ante-guerra”. Lo testimonia Jane Kallir, curatrice di significative mostre su Klimt e Schiele in Italia (2001-2) e all' estero (es. Belvedere, 2015), autrice del «Catalogo di E. Schiele» e di quello «Ragionato dei disegni», nonché fondatrice del KRI-Kallir Research Institute nel2017. Virando di rotta verso la vocazione di ricerca l' ex co-direttrice della Galerie St.Etienne di New York è due volte erede del fondatore e nonno Otto, transfuga ebreo viennese che portò Klimt e Schiele negli Usa (da laureato in arte medievale) e ne traghettò la fama ai collezionisti americani del dopoguerra. Altre gallerie che lo hanno storicamente intermediato sono Richard Nagy Ltd. Londra e Wienerroither-Kohlbacher di Vienna (quattro suoi disegni sono in prestito presso la galleria romana Alessandra Di Castro.

In asta, il 71 % dei lotti venduti tra 2000 e 2021, è costituito da disegni e acquerelli (846 opere), il 18 % di multipli (216 su 321, ad es. litografie come i manifesti Secessione). Nel restante 11 % sono inclusi i passaggi di dipinti (69) ma anche alcuni oggetti unici come un suo portfolio per disegni siglato G.K., rivestito di foglia oro (Fig. 10) da Phillips, 9 dicembre 2020 a 50.095 €. Nei disegni il record è per un grande carboncino delle «Tre età della donna» (c.1905, 182,5 x 90 cm) passato da Sotheby's, New York il 27 giugno 1990 (lotto 314) a 788.720 €. Il record più recente è per uno splendido «Busto femminile» del 1897/98 (Fig. 14, tecnica mista, 45 x 32 cm) venduto su accordo di eredi e Klimt Foundation da Kinsky a Vienna (17 giugno 2019, lotto 426) e aggiudicato a 560.000 €. Gli invenduti ammontano ad un modesto 32% circa dei 1.240 disegni transitati, che si riducono, nei multipli, fino al 6,5% sul volume totale del 2020. L' invenduto può toccare esempi meno affascinanti o meno ben conservati, se il prezzo non è calibrato con prudenza. Nel complesso, nel ventennio passato, i valori dell' artista hanno avuto un ottimo incremento, generando un mark-up del 118% per i suoi raffinati collezionisti (dati Artprice).



I multipli, il design e Klimt online

Tra i suoi multipli, le collotipie prodotte in serie limitate (3-500 pezzi) hanno il loro record in un album del 1918, con 10 grandi “fotografie” rialzate in argento e oro ( 47 x 45,3 cm), passato alle Swann Galleries di New York a 56.460 € il 1° dicembre 2016. Il loro prezzo medio è di 800-1500 € (vendute 132 su 137, in 20 anni). In mostra c'è quella della “Medicina” (Fig.6), uno degli “scandalosi” quadri rifiutati dall'Università di Vienna nel 1900, perduti nel 1945 per un incendio. Ricostruiti a Palazzo Braschi in versione digitale, grazie anche alla collotipia del 1931, con una ricomposizione Machine Learning finanziata da Google Arts and Culture. Quest'ultima è parte di «Klimt vs. Klimt-L'uomo delle contraddizioni», un hub online (30 partners ed istituzioni da 12 paesi) con 700 tra dipinti, disegni e documenti klimtiani, ad opera di Frank Smola, specialista del Belvedere, e coautore della mostra.

Delle litografie a colori, c'è a Roma una selezione accurata, insieme ad un buon gruppo di oggetti di design e documenti autografi dei ripetuti viaggi di Klimt in Italia, per vedere i mosaici di Ravenna e Venezia, i vetri di Murano e i grandi veneti del Cinquecento. Il record d'asta per la litografia della Secessione «Theseus und Minotaurus» (Fig.5, versione censurata) è di 82.055 € da Christie's ( Londra 2 ottobre 2013, lotto 7), mentre per il manifesto della Secessione (Fig. 5, cm 96 x 68,5) è di 24.000 €, da Dorotheum di Vienna (29.11.2005). In mostra, c'è anche la versione senza le sagome dei tronchi a nascondere gli attributi dell'eroe ellenico.

La manifattura Wiener Werkstätte fu fondata nel 1903 da Koloman Moser (1868-1918) e Joseph Hofmann, compagni di strada di Klimt nella Secessione fin dal 1897. Attiva per 30 anni, ebbe un enorme successo, tanto che le fu affidato, dal concepimento alla realizzazione, uno dei capolavori del Modernismo europeo, il Palazzo Stoclet di Bruxelles, per cui Klimt realizzò il grande fregio della Sala da pranzo. Da lì e dalla ditta/vetreria di Johann Lötz-Witwe, provengono molti tra i pezzi di design più rilevanti per bellezza (Coll. Ernst Ploil) di Koloman Moser e altri, per le cui quotazioni in asta la forbice dei valori non esclude i portafogli di “normali” e colti appassionati (es. bicchieri da liquore a poche decine di euro) come i record a cinque zeri (per un orologio da tavolo del 1907/8 a 369.780 € da Christie's, New York il 13 dicembre 2019 (lotto 71). Alla fascia “media” appartengono molti vasi da collezione di Moser con aggiudicazioni e quotazioni diversificate (da 200 a 46.000 €). In mostra anche oggetti di Dagobert Peche che hanno riscontri in asta, come la bella ceramica con coperchio passata a 2.000 €, o il centrotavola a 8.500 €, ambedue da Kinsky, Vienna rispettivamente il 24 giugno 2020 ( lotto 1039) e il 30 novembre 2018 (lotto 130). Del bel vaso con erme femminili di Michael Powolny (1902-6, Fig. 9) un esemplare è transitato a 4.250 € da Dorotheum il 21 maggio 2012 (lotto 438).