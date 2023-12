Klimt, Ruffini, Loppé le mostre al Forte di Bard

Ascolta la versione audio dell'articolo

Percorsi. Fotografie di Silvano Ruffini è il titolo della mostra allestita nelle Scuderie del Forte di Bard, aperta lo scorso 16 dicembre e visibile fino al 21 gennaio 2024. L’esposizione riunisce per la prima volta nello stesso luogo diverse serie fotografiche realizzate da Silvano Ruffini, fotografo valdostano d’adozione, nato a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia. Cinque le serie esposte con l’obiettivo di far scoprire le diverse tappe del viaggio fotografico dell’artista. Una sorta di mini-retrospettiva che offre alcuni tocchi della vasta tavolozza di Ruffini, tra colore e bianco e nero, campagna e città, immobilità e azione. L’ingresso è incluso nel biglietto di entrata al Forte di Bard. Al Forte di Bard sono ancora visitabili altre importanti mostre: fino al 10 marzo 2024 Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro: l’opera Ritratto di signora è esposta nella Cappella militare; fino all’1 maggio Gabriel Loppé, artista, alpinista e viaggiatore; fino al 3 marzo prosegue l’esposizione Gian Paolo Barbieri. Oltre; fino al 18 febbraio è visibile Carlo Mollino. Paesaggi inclinati. Fotografie di Armin Linke; infine, fino al 7 gennaio si può visitare Il Monte Bianco: ricerca fotografica e scientifica.