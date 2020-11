Knight Frank: prezzi delle case in crescita (+1,6%) Auckland si è piazzata prima in classifica per aumento dei prezzi prime (+13%) e Manila seconda con un +10%, mentre Seul, Stoccolma, Shenzen e Shanghai hanno registrato incrementi superiori al 5 per cento. di Nicol Degli Innocenti

Auckland si è piazzata prima in classifica per aumento dei prezzi prime (+13%) e Manila seconda con un +10%, mentre Seul, Stoccolma, Shenzen e Shanghai hanno registrato incrementi superiori al 5 per cento.

Il mercato immobiliare prime resiste nonostante l’epidemia e in parte a causa dell’epidemia. Durante e dopo il lockdown è esplosa infatti la voglia di cambiare casa, che ha sostenuto le compravendite nel settore lusso a livello globale.

Secondo il nuovo indice Prime Global Cities di Knight Frank nel terzo trimestre dell’anno c’è stato un aumento medio dei prezzi dell’1,6%, mentre il 62% delle 45 città esaminate dal rapporto ha registrato una crescita annuale.



Guardando l’altro lato della medaglia, è aumentata la percentuale di città che hanno registrato un calo dei prezzi, dal 23% di fine 2019 al 38% del terzo trimestre 2020.

C’è un fil rouge che lega queste città, spiega Kate Everett-Allen, responsabile della ricerca residenziale internazionale di KF: «Sono tutti luoghi che hanno gestito la pandemia in modo efficiente, con restrizioni più leggere di altri posti, o che stanno già vivendo una ripresa economica».

La domanda non viene più dall’estero, date le limitazioni ai viaggi a livello globale. Il mercato residenziale prime è ora dominato da acquirenti domestici. Le città europee più in alto in classifica sono Zurigo (6), Ginevra (9) e Stoccolma (13), seguite da Edimburgo, Francoforte, Vienna e Berlino. Londra è al 41esimo posto, subito dietro New York e molto al di sotto di Parigi, Monaco, Madrid e Dublino, mentre nessuna città italiana è in lista.