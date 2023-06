Knightsbridge Gardens, nella City primo progetto per l’affitto di pregio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato degli affitti non conosce crisi a Londra. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di Statistica (Ons), i prezzi sono aumentati del 5% negli ultimi 12 mesi, l’incremento più rapido da oltre un decennio. Il costo medio di un affitto mensile nella capitale britannica è ora 2.039 sterline (2.370 euro), il massimo storico, contro una media di 1.200 sterline a livello nazionale (quasi 1.400 euro). I prezzi salgono perché la domanda continua ad aumentare, in parte perché meno persone possono permettersi di acquistare accendendo un mutuo e in parte per il cambiamento nello stile di vita di molti professionisti, soprattutto i “nomadi digitali” giovani, che apprezzano la flessibilità dell’affitto.

Un terzo degli abitanti di Londra è in affitto, ma il segmento più dinamico è quello degli appartamenti di lusso. I prezzi degli affitti prime sono aumentati del 15,4% nell’ultimo anno, a un ritmo tre volte superiore del resto del mercato, e la previsione è di ulteriori rincari dato che la domanda aumenta e continua a superare un’offerta che è invece in calo.

In questo contesto di mercato sembra molto indovinata la scelta del gruppo Olayan – società d’investimento saudita – di creare il primo progetto immobiliare di lusso destinato solo all’affitto in Gran Bretagna. Situato in un quartiere londinese che è sinonimo di lusso, il complesso Knightsbridge Gardens offre 33 appartamenti di diverse dimensioni, da una a quattro camere da letto e alcuni con terrazze private, tutti “chiavi in mano”.

Il gruppo Olayan, proprietario del Knightsbridge Estate, ha ingaggiato lo studio di architettura Fletcher Priest per progettare e realizzare un edificio nuovo costruito intorno a un grande cortile giardino privato, dove ci sono 29 degli appartamenti, e per ristrutturare il palazzo d’epoca adiacente, tutelato dalle Belle Arti, dove sono le altre quattro unità.

Il complesso è un’oasi di pace nel cuore di uno dei quartieri più vivaci di Londra, a un passo da Hyde Park, dai grandi magazzini come Harrods e Harvey Nichols e dalle grandi firme del lusso di Sloane Street. Entrando si lascia il caos del centro città fuori per un ambiente silenzioso e ovattato.