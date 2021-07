Knorr-Bremse scatta alla Borsa di Francoforte dopo la rinuncia ad acquisire Hella

2' di lettura

Knorr-Bremse in accelerata alla Borsa di Francoforte dopo avere deciso di rinunciare all’acquisizione della connazionale Hella. Il titolo del gruppo, leader mondiale dei sistemi frenanti per veicoli commerciali e ferroviari, mette a segno un guadagno superiore al 6%. Direzione opposta per Hella, specializzata in sistemi di illuminazione per l'automotive, cioè principalmente fari, che cede oltre il 2%. La sera del 7 luglio, a mercati chiusi, il consiglio esecutivo di Knorr-Bremse ha reso noto di non perseguire più l’acquisizione della quota di maggioranza di Hella, in quanto «dopo attenta analisi» è giunto alla conclusione che «il possibile trasferimento di tecnologie e prodotti al suo portafoglio di prodotti non avrebbe portato a realizzare le sinergie attese» in particolare nel settore dei veicoli commerciali e quindi «non avrebbe creato un sufficiente valore aggiuntivo per gli azionisti».

«Non avrebbe creato sufficiente valore aggiunto»

Il board, per altro, «continua a valutare opzioni strategiche per lo sviluppo del gruppo. Il focus principale resta sulla crescita organica», ma la società «continua ad esplorare opportunità per aumentare il proprio valore tramite acquisizioni o partnership». Il ritiro di Knorr-Bremse giunge a poco più di una settimana dall'ufficializzazione dell’interesse per Hella. Il 29 giugno scorso, infatti, sulla scia di indiscrezioni di stampa, il gruppo aveva confermato di essere interessato «alla possibile acquisizione di circa il 60% delle azioni di Hella» dalla famiglia Hueck che ha fondato l'azienda. Considerando la capitalizzazione di Hella, pari a circa 6,4 miliardi di euro, l’acquisto avrebbe richiesto un investimento di circa 3,8 miliardi. Fondata 115 anni fa, Knorr-Bremse ha circa 30mila dipendenti, nel 2020 ha fatturato 6,2 miliardi di euro ed è controllata per il 59% dal trust degli eredi del miliardario Heinz Hermann Thiele. La rivista tedesca Manager Magazin aveva riferito nello scorso aprile che la famiglia Hueck intendeva cedere la propria quota in Hella. Anche le francesi Plastic Omnium e Faurecia erano indicate tra le interessate all'acquisizione.

La conferma dell’interesse da parte di Knorr-Bremse aveva spinto il titolo Hella al massimo di 61,9 euro, mentre la quotazione di Knorr-Bremse era arrivata a perdere il 9%. Gli analisti di Ubs ritengono che l’abbandono del progetto di acquisizione sia una buona idea per Knorr-Bremse e ribadiscono la loro raccomandazione "buy" con un obiettivo di prezzo di 124 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)