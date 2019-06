Ko Daimler a Francoforte,taglia stime 2019 per forti accantonamenti di Andrea Fontana

Daimler cade di quasi il 5% alla Borsa di Francoforte dopo che la casa auto ha rivisto le stime sui risultati finanziari 2019 sia per il gruppo sia per la divisione dei veicoli commerciali. Ieri in una nota, Daimler ha spiegato che i conti del II trimestre e dell'intero anno saranno penalizzati da un incremento degli accantonamenti relativi agli effetti possibili dei procedimenti governativi e di altre misure relative ai veicoli diesel: l'incremento è stato quantificato in diverse centinaia di milioni di euro («high three digit million») e l'impatto si farà sentire sull'utile operativo. L'outlook dell'utile operativo 2019 è ora previsto di un'ordine di grandezza simile a quello dell'anno precedente mentre il ritorno sulle vendite per la divisione Vans è stimata ora nel range di -2%/-4%. Le indicazioni precedenti sull'utile operativo erano «in leggero rialzo» rispetto al 2018.

Un mese fa l'insediamento dei nuovi vertici operativi

Secondo gli analisti di Credit Suisse comunque il fatto che non siano state riviste le stime per la divisione auto, Mercedes Benz Cars, è da considerare come un piccolo segnale positivo. Il profit warning arriva a un mese esatto dall'insediamento dei nuovi vertici operativi di Daimler, il ceo Ola Kaellenius e il cfo Harald Wilhelm.

Il caso Daimler sta comunque pesando su tutto il comparto auto quotato sui listini azionari: a Francoforte Bmw e Volkswagen perdono oltre un punto percentuale e il sottoindice Stoxx600 arretra dell'1,4%.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)