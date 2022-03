Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ragazzino di «The Road» è cresciuto e potrebbe portarsi a casa la statuetta più importante: Kodi Smit-McPhee ha iniziato a recitare da giovanissimo e non ha mai smesso, diventando negli anni anche il personaggio di Nightcrawler nella saga degli X-Men. Ne «Il potere del cane» è eccellente e spera di soffiare l'Oscar al favorito Troy Kotsur de «I segni del cuore – Coda». Se andasse male, per l'attore australiano classe 1996 non ci sarebbe da disperare: senz'altro ci saranno altre occasioni in futuro.