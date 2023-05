Koelliker entra nel mercato delle due ruote con un scooter elettrico (ma è un Askoll Ngs rimarchiato)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dalle automobili agli scooter. L’era della mobilità elettrica scompiglia le carte: il gruppo Koelliker, noto importatore milanese di autovetture entra infatti nel mercato delle due ruote a zero emissioni e lancia uno scooter con il proprio marchio. L’operazione è decisamente singolare: lo scooter è infatti un italianissimo Askoll NGS, seconda serie, rimarchiato “Koelliker”. Nulla cambia rispetto al noto modello del costruttore di Dueville in provincia di Vicenza. Koelliker nella sua nota invece definisce lo scooter come “powered by Askoll” ma non si tratta di un modello sviluppato ad hoc con il gruppo motopropulsore Askoll.

Insomma, è un’operazione di marketing e “badge engineering” che porta alla ribalta, nei confronti dell’utente finale, il marchio Koelliker, brand che in realtà ha una grande reputazione che esiste però esclusivamente nel mondo dei delear e della distribuzione.



Nell’Askoll Ngs rimarchiato Koelliker ritroviamo le caratteristiche tecniche consuete con due versioni: L1e e L3e, equiparate a un cinquantino o un 125 “targato”. Può montare due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna ricaricabili anche in casa in circa sei ore. L’autonomia sfruttabdo il driving mode meno prestazionale arriva a circa 90 km. , grazie al loro peso di soli 7,6 kg, possono essere ricaricate da qualsiasi presa elettrica domestica in circa 6 ore, garantisce fino a 90 km di autonomia e ha una velocità massima di 66 km/h. Sarà disponibile in due modelli con versioni rispettivamente nella categoria .Offre anche la messa in moto senza chiave, funzionalità che Askoll offre solo sugli NGS destinati al mercato dello sharing. (M.Cia.)