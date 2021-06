Koelliker importa cinque nuovi marchi automobilistici

2' di lettura

Sono cinque i nuovi marchi automobilistici hi-tech e innovativi che Koelliker si accinge a introdurre in Italia: Aiways, Karma, Maxus, Seres e Weltmeister, ognuno dei quali vanta numerosi modelli nativi elettrici, dai suv alle super car fino ai veicoli commerciali.

Nuovi partner strategici

Koelliker è una realtà importante nel mercato italiano e rappresenta una posizione di predominanza nell'importazione e vendita di automobili. Il gruppo si è accorto ormai da tempo che la mobilità sta cambiando, sia lato offerta che domanda. Da un lato i prodotti sono sempre più all'avanguardia (ed elettrificati) e dall'altra però anche le esigenze del mercato si rinnovano e con esse anche la necessità di capire meglio le caratteristiche dei prodotti. Per questo Koelliker ha dato vita a KGen, un progetto tutto italiano che permette assumere una posizione di supporto al cliente per riuscire ad orientarsi in questo contesto e suggerire proposte di livello grazie a partner come Enel X, Microsoft e Santander Consumer Bank. Per tutti questi attori, l'obiettivo comune è di offrire ai clienti una gamma di servizi e prodotti all'avanguardia e su misura, contribuendo alla creazione di un hub unico ed esclusivo di soluzioni di mobilità elettrica complete e integrate.

Una strategia omnichannel

Una peculiarità di KGen risiede nella formula del “go to market” all'insegna della strategia omnichannel. Koelliker accelera così sul percorso di digitalizzazione e adotta una strategia multicanale integrata con la quale dà l'opportunità al cliente di vivere un'esperienza di acquisto del veicolo elettrico semplice e senza interruzione, nella modalità preferita. In modo tradizionale, digitale o “ibrido”: recandosi di persona in concessionaria, iniziando sul web per concludere in salone, oppure optando per un acquisto completamente online, che include anche il test drive e la consegna a domicilio grazie ad Autotrade & Logistics, società di logistica del Gruppo Koelliker. Un nuovo approccio per un cambiamento organizzativo e culturale che ha riguardato tutte le componenti in campo, dai venditori ai vertici aziendali.

La prima occasione di contatto con alcuni dei nuovi modelli dei marchi importati da Koelliker sarà il MiMo, salone dell'auto Milano Monza Motor Show, dal 10 al 13 giugno 2021.