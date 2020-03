Koenigsegg Gemera, arriva la hypercar ibrida plug-in da 1.725 cv Soltanto 300 esemplari, un powertrain ibrido plug-in e quattro posti a bordo. E' la “hypercar” del brand scandinavo con prestazioni da urlo ma tanto spazio a bordo e 1.725 cv di potenza, un'autonomia di 1.000 km e 50 km in modalità elettrica di Corrado Canali

3' di lettura

Koenigsegg si apre a nuovi mercati con la Gemera una nuova vettura che unisce le prestazioni di una hypercar con lo spazio e la praticità delle GT doc. L'obiettivo del progetto era di poter ospitare quattro passeggeri a bordo e viaggiare a prestazioni uniche, ottenute da un inedito powertrain plug-in hybrid con la trazione integrale. Come? Il passo di tre metri consente di ottenere lo spazio necessario per i passeggeri e di mantenere l'architettura monoscocca di carbonio a motore centrale. La Gemera misura4,97 metri in lunghezza, 1,99 metri in larghezza e 1,29 metri in altezza. Il peso è di 1.715 kg e per Koenigsegg rappresenta il bilanciamento ideale, visto che un'elettrica pura con prestazioni da hypercar sarebbe pesata molto di più a causa delle batterie, diversamente dalla soluzione con l'ibrido.

La potenza massima di sistema è di 1.725 cv

Inoltre, la Koenigsegg Gemera dichiara 1.725 cv e 3.500 Nm di coppia grazie alla combinazione di tre motori elettrici abbinati ad un motore benzina di 2.000 cc a tre cilindri biturbo e con un impianto di scarico di titanio realizzato dalla Akrapovic. Due motori elettrici sono sistemati sull'asse posteriore, il terzo, invece, si va ad affiancare a quello termico. La potenza totale dei motori elettrici è di 1.115 cv, ai quali si aggiungono altri 600 cv a 7.500 giri e 600 Nm da 2.000 cc del motore a benzina. Le batterie da 15 kWh a 800 Volt consentono di percorrere fino a 50 km ad emissioni zero mentre. Inoltre sfruttando l'intero powertrain, è possibile toccare i 400 kmh di velocità massima e passare da 0 a 100 kmh in 1,9 secondi. Da segnalare che la velocità massima con i soli motori elettrici è di 300 kmh. La trasmissione priva di rapporti tradizionali è in grado di offrire la massima velocità d'uso con un livello inferiore di perdita d'attrito: va sottolineato che, nonostante la posizione centrale del motore, la coppia dell'unità endotermica e di uno dei tre elettrici è inviata all'asse anteriore, gli altri due, poi, gestiscono quello dietro.

L'autonomia di 1.000 km con un pieno di benzina

La Koenigsegg non ha per il momento dati relativi a consumi ed emissioni, ma ha confermato che la Gemera potrà percorrere 1.000 km con un pieno di benzina. Le dimensioni inoltre hanno imposto l'introduzione dell'asse posteriore sterzante per mantenere la necessaria agilità nella guida urbana e il controllo alle alte velocità. Una tecnica raffinata che si abbina ad un design altrettanto efficace grazie alle portiere verticali che possono aprirsi in spazi anche ristretti e il parabrezza a fascia. Le fiancate sono impreziosite dal design esclusivo dei cerchi di lega da 21 e da 22 pollici di fibra di carbonio che adottano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S nelle misure 295/30 e 315/30. La monoscocca di carbonio ha permesso di mantenere la giusta rigidità della vettura nonostante le dimensioni e ha consentito di non introdurre il montante centrale per offrire una più agevole utilizzo dei due sedili dietro. I sedili anteriori, sempre di carbonio, sono dotati di cinture integrate, ma grazie alla loro struttura monoscocca pesano solo 17 kg ciascuno.

Da definire ancora i prezzi di listino

La Koenigsegg ha pensato anche ai bagagli, considerando un piccolo trolley per ogni persona: uno trova spazio nel vano anteriore, mentre gli altri tre vengono inseriti nella zona posteriore. In totale, viene dichiara una capacità di 200 litri, ma sarà possibile anche optare per un roof box opzionale. Tra gli accessori spiccano infine le retrocamere al posto degli specchietti retrovisori tradizionali collegate a schermi interni. Restano da definire i prezzi di listino della vettura.