Kona, il suv compatto di Hyundai si aggiorna nell’estetica, introduce il mild hybrid e l’allestimento sportivo N Line Un rinnovo di sostanza che allinea il modello allo stile di tutte le future vetture del brand coreano. Conferma la vocazione sempre più elettrizzata con la più semplice delle forme di ibridizzazione che si aggiunge all’elettrico e al full hybrid, ma novità assoluta aggiunge un pò di pepe all’offerta con un versione dal look più sportiveggiante. di Corrado Canali

Un rinnovo di sostanza che allinea il modello allo stile di tutte le future vetture del brand coreano. Conferma la vocazione sempre più elettrizzata con la più semplice delle forme di ibridizzazione che si aggiunge all’elettrico e al full hybrid, ma novità assoluta aggiunge un pò di pepe all’offerta con un versione dal look più sportiveggiante.

2' di lettura

Hyundai e una Kona ormai matura. Il suv compatto che è anche il modello di punta a ruote alte si rinnova innanzitutto nello stile proponendo inediti paraurti, una diversa mascherina, così come il cofano e i gruppi ottici sono cambiati, a cui si aggiungono le luci diurne a Led più sottili. Novità anche nella parte posteriore con dei fari cambiati, così come è stata rinnovata la gamma di cerchi a disposizione, da 16", 17" o 18" sulla base dell'allestimento scelto. I paraurti che sono stati rivisti hanno di fatto allungato la Kona di 40 mm e la Hyundai, infine, ha deciso di offrire anche una nuova gamma di colori.

Il livello top di infotaiment e inedite funzionalità hitech

Novità anche all’interno. L'abitacolo propone una plancia che ora è a sviluppo orizzontale ed ora è disponibile per tutti i modelli il comando elettrico del freno a mano. Ma la Kona porta al debutto anche il nuovo infotainment introdotto per la prima volta sulla i20 col display da 10,25" e la funzione split-screen a cui si aggiunge il sistema Bluelink, comprensivo dei servizi cloud e dell'App dedicata. Questo display rappresenta l'offerta di punta, mentre per i modelli d'ingresso sono offerti degli schermi da 7" e 8". Per tutte le Kona è prevista anche la compatibilità wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Tra i nuovi accessori va, infine, segnalata anche la presa Usb e i sedili posteriori di tipo riscaldabili.

Hyundai KONA

Arriva il mild hybrid

La nuova Kona è ora proposta con la tecnologia mild hybrid 48V di serie con il 1.600 cc diesel da 136 cv e, in opzione, con il benzina 1.000 cc T-GDI da 120 cv abbinato al cambio a sei marce manuale a controllo elettronico. Rimane, comunque, a listino la versione full hybrid di 1.600 cc GDI da 141 cv che da tempo era già disponibile. Tutte le Kona possono contare, in aggiunta, su delle nuove regolazioni dell'assetto, oltre che dello sterzo e ancora su degli pneumatici in funzione di un migliore confort, ma anche di un feeling di guida ed in generale di una superiore efficienza dell’auto.

Aumenta la disponibilità di assistenti alla guida

È stata infatti introdotta la funzionalità Stop&Go dello Smart Cruise Control ed è evoluto il funzionamento del Blind Spot Collision Avoidance Assist, capace di attivare i freni in automatico. Si aggiungono anche il Lane Following Assist, il Rear Seat Alert, il Safety Exit Warning, l'avviso di ripartenza, il riconoscimento dei limiti stradali, la chiamata d'emergenza e il Rear-Cross Traffic Collision Avoidance Assist. E’ stato poi potenziato il sensore frontale che può rilevare veicoli, ciclisti e pedoni anche con condizioni meteo avverse.

L'allestimento N Line è una novità assoluta per Kona

Disponibile per tutte le motorizzazioni, consente di ottenereun look maggiormente sportivo del suv compatto Hyundai che ha previsto, infatti, paraurti dedicati con prese d'aria frontali ampliate, un kit aerodinamico, i passaruota in colore vettura e i cerchi di lega bicolori da 18 pollici. Il doppio scarico è integrato nel design della parte posteriore, dove spicca anche l'estrattore a contrasto. All'interno dominano le tinte scure con materiali in tessuto o pelle e delle cuciture rosse. Infine, la pedaliera è di metallo e a vista.