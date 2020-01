Kone mette sul piatto 17 miliardi per gli ascensori Thyssenkrupp L’offerta, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe la più alta tra quelle arrivate sul tavolo del conglomerato industriale tedesco

Il gruppo finlandese Kone ha presentato un’offerta non vincolante per rilevare la divisione di ascensori di Thyssenkrupp. Il valore della proposta, si legge in una nota, «è ragionevolmente vicino a quello circolato sulla

stampa», che ha parlato di 17 miliardi di euro.

L’offerta, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe la più alta tra quelle arrivate sul tavolo del conglomerato industriale tedesco, alle prese con una difficile ristrutturazione che lo sta costringendo a rinunciare a una delle sue divisioni più redditizie.

La valutazione supererebbe di oltre un miliardo quella delle altre cordate, a cui partecipano private equity come Blackstone, Cinven, Carlyle, fondi pensione e fondi sovrani. Inoltre Kone si farebbe carico di tutti i rischi antitrust, che verrebbero gestiti attraverso la cessione delle operazioni di Thyssekrupp in Europa a Cvc, il fondo che affianca Kone nella sua offerta.

