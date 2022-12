Kosovo: Vucic invita alla calma serbi del nord su barricate

«La militarizzazione della Serbia nel corso degli anni ci ha portato a questa situazione», con la Serbia che minaccia la guerra e il ritorno delle sue truppe in Kosovo. «La dirigenza di Belgrado oggi parla e si comporta come 23 anni fa (nel 1999 si concluse la guerra con il ritiro delle truppe serbe e l’ingresso della Forza della Nato (Kfor), ndr), ed è guidata dagli stessi politici, come (il presidente serbo Aleksandar) Vucic, ex ministro della propaganda di Slobodan Milosevic, e (il ministro degli esteri Ivica) Dacic, ex portavoce di Milosevic», ha detto il premier kosovaro.

A suo dire, «le azioni della Serbia costituiscono minacce costanti. La pace in Kosovo è arrivata dopo la nostra guerra e l’aiuto dell’alleanza (la Nato, con i raid sulla Serbia del 1999, ndr), al termine di un regime genocida». Per Kurti, con il pacchetto proposto da Ahtisaari ai serbi locali sono stati offerti diritti senza precedenti. «Ma l’integrazione del nord (a maggioranza serba, ndr) non è avvenuta neanche dopo 14 anni dall’indipendenza e dieci anni di negoziati (fra Pristina e Belgrado con la mediazione Ue)».

Kurti ha quindi denunciato come in tutti questi anni sia andata avanti l’attività nel nord del Kosovo di strutture parallele (legate a Belgrado), continuano a circolare auto con targa illegale, si lavora e si commercia con i dinari serbi, l’elettricità non si paga, al parti di vari altri servizi. Una situazione questa che è assolutamente inaccettabile - ha affermato. «Noi siamo un governo democratico, siamo interessati alla cooperazione con i serbi del Kosovo. Siamo il governo più democratico e progressista della regione» ha detto Kurti, invitando la comunità serba a cooperare con le autorità kosovare in modo da prendere insieme le decisioni.

«Purtroppo la Serbia, attraverso gruppi criminali, ha tenuto e continua a tenere in ostaggio i cittadini del Kosovo», operando costantemente al fine di creare caos. Il premier a questo riguardo ha condannato con forza i blocchi stradali e le barricate attuati da ieri dai serbi del nord, e ha chiesto alla Kfor di intervenire per garantire la libertà di movimento di tutti i residenti - che è parte del suo mandato ricevuto dall’Onu. “Il blocco delle strade pubbliche da parte di bande criminali che sparano contro la nostra polizia e quella di Eulex è inaccettabile”, ha detto Kurti.