Kosovo-Serbia: Pristina chiede aiuto Ue, Mosca sostiene Belgrado

Il Ministero degli Esteri del Kosovo ha inviato una lettera ai Paesi membri dell’Ue perché adottino misure contro la Serbia e per chiedere che Bruxelles collabori alla risoluzione pacifica delle tensioni innescate nella zona settentrionale del Paese. Il documento, riferisce il sito di notizie Dukagjini, chiede alla comunità internazionale di spingere la Serbia a tornare al dialogo ed elenca in ordine cronologico gli ultimi incidenti susseguitisi nella zona settentrionale.

«Nel migliore dei casi, la Serbia sta tentando deliberatamente di destabilizzare il Kosovo per evitare che avanzi il dialogo, specialmente nel contesto del nuovo piano proposto dall’Ue (appoggiato da Francia e Germania) per normalizzare le relazioni», dettaglia la lettera, secondo Dukagjini e Kosovo Online.

L’appello a Bruxelles arriva in concomitanza alla presa di posizione di Mosca in favore della Serbia. Il Cremlino ha dichiarato di sostenere Belgrado «nei suoi passi sul Kosovo», respingendo come «assolutamente errate» le voci su una «influenza distruttiva» della Russia sulle autorità serbe.

Il documento sostiene che l’escalation degli attacchi ricorderebbe il modus operandi che le autorità serbe utilizzarono per avviare conflitti armati negli anni Novanta. La lettera ricapitolerebbe anche le dispute che si sono succedute dallo scorso 10 dicembre, dalla costruzione di barricate da parte della comunità serba di Mitrovica, città nel nord del Kosovo, fino agli attacchi ai giornalisti dei media kosovari. «Condanniamo energicamente le aggressioni ai giornalisti da parte di estremisti nel nord del Kosovo. Nelle ultime tre settimane i giornalisti sono stati attaccati ripetutamente da gruppi criminali che tentano di destabilizzare il Kosovo», ha detto via social la vice prima ministra e ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla-Schwarz. «La comunità internazionale deve intervenire con urgenza su Belgrado e proteggere i media liberi. Questa storia deve finire. Ora», ha aggiunto.