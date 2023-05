Kozlovs (Corte dei conti europea): «La guerra contro i crediti deteriorati non è ancora vinta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

In questa intervista esclusiva, Mihails Kozlovs, membro della Corte dei conti europea , spiega i risultati e gli obiettivi del rapporto Eca sulla vigilanza della Bce per il rischio di credito. Kozlovs è il responsabile della squadra di revisori esterni della Corte che ha valutato l’azione di vigilanza della Bce nella gestione e nel controllo del rischio di credito, in particolare nell’esercizio Srep e nella riduzione dei crediti deteriorati. Il rapporto è lungo 70 pagine e contiene una serie di raccomandazioni...