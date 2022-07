Kpmg affitta da Coima il grattacielo Gioia20 Trasloco a Porta Nuova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una torre alta 98 metri per 24 piani in zona Porta Nuova sarà la nuova sede di Kpmg a Milano. Il Sole24 Ore è in grado di anticipare in esclusiva le indiscrezioni di mercato sul contratto siglato dal gruppo della consulenza con Coima per occupare gli oltre 40mila mq dell’edificio Gioia20, disegnato da Antonio Citterio e Patricia Viel che sarà realizzato nella zona di Melchiorre Gioia, dove lo sviluppo di Porta Nuova si sta espandendo negli ultimi anni.

Il progetto di Gioia20, in fase di realizzazione per essere consegnato a fine 2024, prenderà il nome de “I Portali”. Una torre sostenibile con un livello di emissioni operative di CO2 allineato agli obiettivi EU 2050 e la copertura del fabbisogno annuale di energia che sarà per oltre il 65% da fonti rinnovabili.

Con questa operazione, Porta Nuova si consolida con oltre 65.000 professionisti complessivi entro il 2025. I Portali si inseriscono nel progetto di rigenerazione urbana sull’area, soggetto a un masterplan unitario che include gli sviluppi di Gioia 22, Pirelli 35, Pirelli 39, Pirelli 32 e delle aree limitrofe. Questa nuova frontiera dello sviluppo immobiliare milanese curato da Manfredi Catella catalizzerà investimenti per due miliardi di euro.

Per Kpmg è un investimento strategico di lungo periodo. «Con questa operazione abbiamo raggiunto tre obiettivi – racconta Mario Corti, senior partner di Kpmg -. Pianificare una ulteriore crescita, dopo quella realizzata negli ultimi anni, trovare una soluzione immobiliare che rispetti gli standard avanzati di sostenibilità ambientale a noi cari, creare un ambiente di lavoro ideale per esprimere le potenzialità del gruppo attraverso una gestione delle risorse umane che tenga conto delle necessità emerse dalla pandemia. La flessibilità, già nel nostro Dna, diventa preponderante e pertanto realizzeremo luoghi dove le persone si possano incontrare per collaborare».

Sulla nuova sede graviteranno circa 3.500 dipendenti, dopo che verrà lasciata via Vittor Pisani.