Kress: «Venture capital europei e automotive, più coraggio o perderanno quote»

Può spiegarci come funziona la vostra piattaforma per l’implementazione e la gestione di flotte aziendali di veicoli elettrici?

Forniamo una piattaforma completamente digitale e automatizzata in cui dipendenti possono navigare, confrontare e scegliere la loro nuova auto elettrica, ottenere un preventivo personalizzato in base al loro stipendio e alla loro situazione fiscale e ordinarla, il tutto in cinque semplici passaggi. Il nostro programma Pool Car, in collaborazione con Polestar e altri costruttori in procinto di entrare a far parte del gruppo, fornisce veicoli elettrici ai nostri clienti aziendali, introducendo loro e i loro dipendenti alla guida elettrica.

WeVee seleziona veicoli di produttori leader e collabora con fornitori di energia verde. Questa combinazione vincente consente alle aziende di ridurre istantaneamente le emissioni Scope 3 (emissioni non generate dall’azienda o dall’energia utilizzata, ma che vengono generate dalla catena del valore dell’azienda, ndr) dando al contempo un notevole benefit ai dipendenti.

Esempio: un dipendente guadagna 30mila euro, guida un’auto a benzina vecchia di 10 anni che non può permettersi di sostituire. Grazie a WeVee può ora noleggiare un’auto elettrica nuova di zecca, per 293 euro al mese, con assicurazione, manutenzione, pneumatici invernali e soccorso stradale inclusi. Il dipendente diventa così un consumatore consapevole e green, con la sicurezza di costi mensili fissi. Deve solo pagare la ricarica (in Germania le aziende la sovvenzionano). Grazie alle nostre partnership, come quella con Enel X Way, abbiamo creato dei punti di ricarica veloci per le aziende e per le abitazioni, che facilitano ulteriormente la transizione.

Le emissioni Scope 3 sono di solito le più difficili da affrontare per le aziende. I veicoli elettrici, tuttavia, sono il modo più semplice per ridurle. Quando si parla di emissioni, qualsiasi riduzione è importante, quindi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, il passaggio al pendolarismo sostenibile attraverso la piattaforma WeVee eMaaS è una soluzione vantaggiosa per chiunque.