Kristalina Georgieva: dalla Bulgaria comunista all’Fmi L'economista bulgara è stata nominata candidata europea alla guida del Fondo monetario internazionale dopo anni di esperienza alla Banca Mondiale. Georgieva, 65 anni, è una politica di centro-destra cresciuto in Bulgaria ai tempi del regime comunista. Ecco chi è e la sua storia

Kristalina Georgieva (Epa)

L'economista bulgara Kristalina Georgieva è stata nominata candidata europea alla guida del Fondo Monetario Internazionale, dopo diveersi anni di esperienza alla Banca Mondiale. Georgieva, 65 anni, è un politico di centro-destra cresciuto in Bulgaria negli anni del comunismo.



Apprezzata per il suo approccio diretto e pragmatico, è una donna che «si è fatta da sé», scalando i vertici della Banca Mondiale per diventare amministratore delegato nel 2017, dopo quasi sette anni a Bruxelles come commissario europeo per la cooperazione internazionale e poi per il bilancio Ue.



Georgieva è consapevole della sua ascesa. In cima al suo profilo Twitter, ha pubblicato una foto in bianco e nero della sua famiglia, con il commento: «Da un villaggio in Bulgaria a CEO della Banca Mondiale - questa è una possibilità!»

Il suo nome era già emerso per altre candidature di peso a livello globale. Era candidata a dirigere le Nazioni Unite nel 2016, e il mese scorso i leader dell'Unione Europea l'hanno presa in considerazione per la presidenza della Commissione e del Consiglio Europeo, due dei principali organi decisionali.



La sua nomina alla guida del Fmi è stata vista da alcuni come un modo per ammoribidire i paesi dell'Europa orientale nel club di 28 nazioni dell'UE, dopo che nessun candidato dell'ex blocco comunista è stato selezionato per le cinque poltrone più importanti dell'UE in palio dopo le elezioni europee di maggio.