Kristen Stewart (Spencer)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Alcuni l'hanno definita l'outsider della cinquina ma in realtà Kristen Stewart è ormai da anni una delle attrici più richieste di Hollywood: dopo aver lavorato con registi come Olivier Assayas, Kelly Reichardt e Woody Allen, un'occasione ancora più grossa è arrivata con la collaborazione con Pablo Larraín che l'ha scelta per il ruolo di Diana Spencer nel suo ultimo lungometraggio. La sua prova, intensa e sofisticata, le ha fatto guadagnare una meritata nomination e chissà che non possa portarsi a casa anche la statuetta.