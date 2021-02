Kryalos acquista 3 immobili last mile sulla A4 I tre asset hanno complessivamente una superficie complessiva di 39mila mq e si trovano tra Bergamo e Verona. Sono in tutto 18 quelli detenuti dal fondo Venus di Laura Cavestri

Triplice acquisizione sull’asse della A4. Il Fondo di Investimento Alternativo (Fia) immobiliare di tipo chiuso denominato Venus di Kryalos Sgr, specializzato in investimenti immobiliari nella logistica last-mile, ha concluso l’acquisizione di tre asset logistici per una superficie complessiva di 39mila mq. In particolare, il fondo ha acquisito un immobile a Colognola ai Colli (Verona), a circa 15 km dal centro di Verona, un immobile a Ghisalba (Bergamo) ed un immobile a Martinengo (Bergamo), entrambi a circa 18 km dal centro di Bergamo e 45 km dal centro di Milano.

Tutti gli asset sono attualmente occupati da un operatore internazionale attivo nel settore del design e nella produzione di soluzioni illuminotecniche. Il valore non è stato reso noto.

Per gli immobili di Colognola ai Colli e Ghisalba, l’operazione prevede la sottoscrizione di un contratto di locazione di lungo periodo con l’attuale tenant. L’immobile di Martinengo verrà invece acquistato libero e riposizionato successivamente. Gli immobili si trovano tutti in prossimità dell’autostrada A4 e sono serviti nel complesso da 36 baie di carico.

Grazie alle acquisizioni effettuate, il fondo Venus arriva a detenere in gestione un totale complessivo di 18 immobili localizzati in Italia, tutti situati nei pressi di importanti città del centro-nord, per una superficie totale di circa 159mila mq. «Queste acquisizioni – ha commentato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – confermano il nostro interesse per la logistica last-mile che continua a rappresentare una asset class di riferimento per gli investimenti alla luce dei nuovi processi distributivi e del crescente sviluppo dell’e-commerce nell’economia post pandemia, in cui sono sempre più centrali gli immobili prossimi alle grandi città».