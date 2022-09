Kryalos acquista un polo logistico da 21mila mq a Stezzano (Bergamo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Kryalos Sgr ha finalizzato – attraverso Thunder III, fondo chiuso di investimento immobiliare promosso da Blackstone – l’acquisizione di un complesso immobiliare di logistica localizzato a Stezzano (provincia di Bergamo), a circa 12 km dall’aeroporto Orio al Serio e a 55 km da Milano. Il complesso immobiliare logistico, realizzato nel 1974 e completamente rigenerato nel 2010, ha una superficie lorda complessiva di circa 21mila mq e 28 baie di carico. L’asset si trova in una posizione strategica ed è ben collegato alle autostrade, alla ferrovia e all'aeroporto ed è attualmente locato ad un operatore italiano 3PL. Secondo indiscrezioni, il valore dell’operazione dovrebbe essere pari a circa 16 milioni di euro.

Il fondo Thunder III ha un profilo di rischio/rendimento di tipo opportunistico e, con l’operazione odierna, arriva a detenere in portafoglio due complessi immobiliari per 72mila mq complessivi ed un valore totale di 51 milioni di euro.

«Nonostante i recenti fatti macroeconomici – afferma Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – la logistica continua ad essere una asset class attrattiva per gli investitori nazionali e internazionali, soprattutto se si tratta di edifici e spazi moderni e sostenibili, situati in zone strategiche. La macro-area milanese rimane quella più dinamica, ma crescono gli investimenti in tutto il Centro-Nord Italia».