Kryalos amplia il portafoglio tra Verona e Pomezia

Doppia operazione per Kryalos Sgr, che ha perfezionato, tramite Thunder III (fondo chiuso di investimento immobiliare promosso da Blackstone), l’acquisizione di un complesso logistico localizzato a Pomezia e ha siglato un’offerta vincolante per l’acquisizione di un asset a Bovolone, a pochi km dal centro di Verona.

I due poli

Il primo complesso immobiliare logistico ha una superficie commerciale complessiva di circa 6mila mq e gode di una location strategica essendo posizionato nei pressi del polo logistico di Pomezia, a circa 40km dall’aeroporto di Roma Fiumicino e a soli 30 km dal centro della Capitale. L’asset risulta interamente occupato da più tenant attivi in ambito farmaceutico e ha completa autonomia energetica grazie ai due impianti fotovoltaici di cui è dotato.

Il secondo complesso immobiliare logistico ha una superficie commerciale complessiva di circa 16mila mq ed è localizzato a Bovolone, a pochi chilometri di distanza dal centro di Verona e ottimamente collegato alle principali arterie stradali che connettono il Nord Italia. L’edificio è interamente occupato da un primario tenant attivo nel commercio all'ingrosso di medicinali.

Il fondo Thunder III

Il fondo Thunder III ha un profilo di rischio/rendimento di tipo opportunistico e, con la nuova acquisizione, arriva a detenere in portafoglio tre complessi immobiliari, per 78mila mq complessivi.

«La logistica – afferma Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – continua ad essere una delle asset class più attrattive e di interesse per gli investitori internazionali, che mantengono una visione positiva sui fondamentali del mercato e sugli investimenti nel nostro Paese, soprattutto alla luce del dinamismo del settore in termini di domanda e canoni di locazione, con una sempre maggiore importanza dei criteri di sostenibilità».