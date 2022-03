Kryalos arriva a 10,2 miliardi di asset gestiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescita a quota 10,2 miliardi di euro di asset gestiti per Kryalos Sgr, che cresce nel bilancio al 31 dicembre 2021, sia nella gestione dei fondi che nell'attività di advisory. In termini di asset under management, il totale portafoglio gestito ha registrato un incremento del 28% rispetto all'anno precedente. Il segmento uffici si riconferma come l'asset class più rappresentata (39%), seguita da logistica (26%), retail (22%), mixed-use (7%), residenziale (3%) e hospitality (3%).



Con riferimento agli uffici, l'88% degli asset è localizzato a Milano e il 9% a Roma mentre, per quanto riguarda la logistica, gli immobili oggetto di investimento sono localizzati in aree suburbane nei pressi delle grandi vie di comunicazione del Nord e del Centro Italia.

A fine 2021 sono arrivati a quota 55 i fondi immobiliari gestiti (pari a 7,7 miliardi), oltre a nove mandati di advisory, il cui valore complessivo è passato da 1,2 miliardi nel 2020 a 2,5 miliardi nel 2021. L'incremento è riconducibile principalmente al nuovo mandato relativo alla gestione del portafoglio di Reale Compagnia Italiana.

Nel 2021 sono nati dieci nuovi fondi e ne sono stati istituiti sei. In particolare, nel quarto trimestre si sono concretizzate le attività propedeutiche all'avvio del primo fondo di crediti, denominato Keystone, finalizzato alla razionalizzazione e valorizzazione di crediti bancari vantati verso imprese e classificati principalmente come Unlikely To Pay (UTP), culminate con la sottoscrizione degli atti di compravendita dei crediti, perfezionatasi a febbraio 2022.

Il margine di intermediazione è cresciuto del 34% raggiungendo 38 milioni e confermando il trend positivo già registrato negli ultimi anni. L'Ebidta si è attestato a 20,1 milioni, in aumento del 51% rispetto ai 13,4 milioni del 2020.