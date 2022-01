Kryalos cresce ancora in Italia nella logistica last mile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Fondo Jupiter – specializzato in investimenti nella logistica last-mile, sottoscritto da veicoli di investimento riconducibili a Blackstone e gestito da Kryalos sgr – ha finalizzato tre rilevanti acquisizioni in Italia per una superficie complessiva di circa 140mila mq. Insomma, la logistica si conferma l’asset più interessante su cui investire in Europa anche nel 2022, come rilevato da Inrev - l’associazione dei veicoli di investimento in Real Estate non quotati – nella consueta indagine diffusa pochi giorni fa.



Il primo investimento

Il primo investimento riguarda un complesso immobiliare costituito da dieci asset di logistica last-mile con una superficie complessiva di 67mila mq situati in prossimità della città di Bergamo. In particolare, il complesso – interamente locato ad un noto operatore della logistica e delle spedizioni – si trova in un’area industriale con facile accesso all'autostrada A35 (BreBeMi) e A4 a soli 30 km da Milano.

Tra Veneto, Lombardia e Toscana

Sono invece otto gli asset di logistica last mile che costituiscono la seconda acquisizione. Localizzati fra Nord e Centro Italia, in particolare in Veneto, Lombardia e Toscana, gli asset vantano una superficie totale di oltre 60mila mq e 143 baie di carico complessive, sono locati a diversi tenant e situati in prossimità dei principali capoluoghi di provincia.

Tra Napoli, Torino e Bologna

Il terzo portafoglio oggetto di acquisizione comprende infine quattro immobili a destinazione logistica, localizzati nei pressi delle città di Napoli e Torino e presso l'Interporto di Bologna, per una superficie complessiva di circa 11.133 mq. Tre dei quattro immobili sono locati ad un noto operatore logistico attivo a livello globale, mentre il restante asset è locato ad una società veneta di autotrasporti attiva in tutto il Nordest Italia. Il portafoglio è servito complessivamente da 69 baie di carico ed è ben collegato alle principali arterie stradali del Paese.

Gli asset oggetto di queste acquisizioni ampliano il portafoglio di logistica last mmile detenuto dal fondo Jupiter, composto ad oggi complessivamente da 24 immobili localizzati principalmente nel Nord-Centro Italia, in aree densamente popolate nei pressi di importanti città che consentono di raggiungere milioni di abitanti, per una superficie complessiva di 180mila mq.