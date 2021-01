Kryalos fa shopping nella logistica alle porte di Milano L’asset di 45mila metri quadrati entra nel portafoglio del fondo Thunder II, che già possiede nove immobili e due terreni di Paola Dezza

La logistica attira sempre più capitali. Ultima operazione in Italia è la appena definita acquisizione da parte del fondo Thunder II di Kryalos., Sgr che gestisce otto miliardi di asset under management, di un immobile logistico a Fizzonasco (Milano) per una superficie di circa 45.000 mq. Negli ultimi 12 mesi il fondo ha acquisito nove complessi immobiliari e due terreni edificabili per una superficie commerciale complessiva pari a oltre 260.000 mq.

L’edificio è interamente locato a un operatore 3PL attivo in ambito nazionale ed europeo.



Tra gli asset acquisiti dal fondo nel corso del 2020 ci sono un immobile di nuova costruzione a Marzano (Pavia), un portafoglio composto da 3 complessi immobiliari a carattere logistico, localizzati rispettivamente ad Arluno (MI), Capriata (AL) e Concorezzo (MB), il portafoglio Balboa composto da due complessi immobiliari situati rispettivamente a Vignate (MI) e Monterotondo (RM).

«La logistica – ha affermato Paolo Bottelli, ad di Kryalos Sgr – ha rappresentato per lo scorso anno e continuerà a rappresentare anche per il 2021 una asset class di riferimento per gli investitori istituzionali alla luce dei rendimenti interessanti che offre e della fase di forte sviluppo e trasformazione del mercato della distribuzione».

Secondo l’associazione E-commerce Europe, è probabile che nel 2020 lo shopping online abbia superato i 700 miliardi di euro in tutta Europa, un aumento di oltre il 12% rispetto al 2019 nonostante la recessione indotta dalla pandemia. E il peso del digitale nel commercio al dettaglio è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni.