Kryalos guarda ai settori hotel e residenziale per la ripresa

Paolo Bottelli con la sua Kryalos Sgr gestisce oggi quasi 8,5 miliardi di euro di asset immobiliari. Tra gli azionisti dei fondi Blackstone, che è socio della Sgr dopo averne acquistato il 35% nel 2018. Protagonista del mercato italiano, la società negli anni ha fatto shopping per i propri fondi guardando al centro di Milano prima per spostarsi in zone più periferiche e redditizie negli ultimi mesi - con gli acquisti di due edifici in piazzale Loreto e piazzale Lodi -, puntando molto anche sulla logistica.

«La logistica conta per noi 2,5 miliardi in portafoglio, compresa la sezione Last mile - racconta -. Nella logistica i tassi di rendimento tengono conto di una aspettativa significativa di crescita degli affitti, dato che il tasso sfitto a livello nazionale è vicino allo zero, la penetrazione dell’online è in continua crescita e lo stock è limitato. Per il futuro vediamo in crescita il mondo degli hotel e il residenziale, declinato in living in affitto, studentati e senior living. Ma qui i progetti sono ancora tutti da realizzare e contiamo che con i tempi italiani ci vogliono in media 3 o 4 anni».

Bottelli sottolinea che i volumi sono stati migliori del previsto, nonostante una pandemia improvvisa e pesante. «E quest’anno il lockdown, anche se meno restrittivo del precedente, ci ha paralizzati fino all’estate» commenta, limitando di fatto la possibilità di definire strategie, analizzare gli immobili, effettuare “due diligence” e incontrare le banche. Il Covid-19 ha cambiato la percezione degli immobili, «ma oggi molte aziende che hanno i bilanci in positivo puntano a cambiare uffici e allargarsi piuttosto che restringere gli spazi» dice, aggiungendo che «la liquidità in circolazione è molto elevata e quando verranno meno le limitazioni ai movimenti delle persone i volumi torneranno a crescere (il 2020 si è chiuso con scambi di 8,2 miliardi di euro circa nel non residenziale, ndr)».

Le asset class più ricercate sono sempre uffici di qualità, logistica e progetti residenziali da realizzare. Su quest’ultimo fronte la residenza a reddito è un settore tutto da creare in Italia. Ma anche gli hotel fanno parte delle asset class fortemente ricercate dagli investitori.

«Noi puntiamo sull’hospitality, con una attenzione particolare agli hotel 4 e 5 stelle in grandi città o località turistiche. Apriremo il W a Roma e sempre in città abbiamo appena inaugurato The Hoxton». Ma Bottelli lascia intendere che anche località balneari e i laghi sono mete ambite per Kryalos.