Kryalos sgr, semestre positivo e asset gestiti per oltre 8 miliardi

2' di lettura

Asset gestiti per oltre 8 miliardi ed Ebitda in aumento del 20 per cento. Il consiglio di amministrazione di Kryalos Sgr Spa – società privata e indipendente di gestione del risparmio e fra i player più attivi del mercato immobiliare italiano – ha approvato la semestrale al 30 giugno 2021, registrando performance positive e consolidando la propria posizione competitiva.



In termini di Asset under management, il totale portafoglio gestito si è attestato a circa 8,2 miliardi di euro, registrando un incremento del 18% rispetto al dato al 30 giugno 2020. All’interno del portafoglio gestito, il segmento uffici si riconferma come l’asset class più rappresentata (44%) seguito da logistica (27%), retail (17%), mixed-use (9%) e hospitality (3%).

Loading...

Al 30 giugno 2021, la società gestiva 48 fondi, 3 dei quali avviati durante i primi mesi del 2021, oltre a 8 mandati di advisory, per un totale di 410 proprietà immobiliari. Il margine di intermediazione è cresciuto del 15% rispetto al 30 giugno 2020 raggiungendo €16,6 milioni. Nel medesimo periodo, l’Ebitda è cresciuto a 9,2 milioni, in aumento del 20% rispetto al dato di 7,6 milioni e la redditività si è mantenuta elevata, evidenziando un risultato ante imposte pari a 8,6 milioni, in aumento del 22 per cento. Lo stato patrimoniale evidenzia elevati indici di patrimonializzazione e di liquidità, grazie ad una efficace gestione degli investimenti e del capitale circolante. In particolare, la posizione finanziaria netta è positiva e pari a 8,5 milioni e i coinvestimenti sono pari a 10,7 milioni di euro.La società ha rafforzato proporzionalmente la struttura organizzativa, che al 30 giugno 2021 contava 83 risorse.In termini di acquisizioni, la società ha concluso, nel I semestre del 2021, l’acquisto di 17 immobili, per un valore complessivo di 427 milioni di euro. Sul fronte delle dismissioni, la società ha perfezionato la cessione di 16 immobili, per un valore complessivo di 416 milioni di euro.