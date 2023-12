Kryalos Sgr: il target per il 2026 punta a 14,5 miliardi in gestione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’architettura complessa. Un piano ambizioso e diversificato. Nei numeri, nelle relazioni con nuovi partner italiani ed esteri, nell’ampliamento dei fondi e di un portafoglio che, senza dimenticare il “tradizionale”, punta a consolidare la quota di alternativi (dalle Rsa ai data center). Il Consiglio di Amministrazione di Kryalos Sgr – società di asset management con circa 450 immobili detenuti e 12,5 miliardi di masse gestite (35% logistica, 33% circa ufficio, 18% retail, 5% hotel, 5% residenziale e il resto mix che include l’alternative) – ha approvato il nuovo piano triennale per il periodo 2024 - 2026

Il piano 2023-2026

«Il piano – ha spiegato l’amministratore delegato di Kryalos sgr, Paolo Bottelli – prevede un incremento organico degli asset under management a 14,5 miliardi attraverso un consolidamento delle partnership esistenti e a un parallelo sviluppo di rapporti con nuovi investitori professionali italiani ed internazionali, tramite piani di investimento programmatici con soggetti selezionati per asset class, una crescita media annua del 5,1% e con un mix di capitale pari a circa il 37% Value Add, 48% Core+ e il 15% Core».

Bottelli conferma l’intenso dinamismo sulla logistica, l’impegno (ma selettivo) sugli uffici «soprattutto trophy asset in centro a Roma e Milano e comunque non al di fuori delle due città», l’impegno sul residenziale e, nel resto dell’Italia, in settori specifici, come studentati, healthcare e hotel.

La crescita delle masse, ha proseguito Bottelli, «sarà generata da nuovi investimenti per oltre 6 miliardi sia in asset class tradizionali sia in asset class alternative, come hospitality, healthcare e data center. Per gestirli è previsto il lancio di diversi fondi, tra cui la riorganizzazione del portafoglio di Reale Compagnia Italiana, con un target al 2026 di 73 fondi».

Il piano prevede tuttavia, anche una quota di cessioni. «In termini di valorizzazioni – ha aggiunto Bottelli – prevediamo cessioni per circa 5 miliardi nell’ottica di una fisiologica rotazione di portafoglio con dismissione degli asset già avviati a completa valorizzazione, come quelli acquistati con la quota di capitale opportunistico a cinque anni, frazionamenti residenziali, uffici non più core. È stato inoltre approntato un piano capex di 700 milioni sul portafoglio in gestione».

Paolo Bottelli, ceo di Kryalos Sgr

Fondo e Utp

Il Piano al 2026 conferma e prosegue la “scommessa” di Kryalos sugli Utp, area strategica su cui è attiva con il fondo Keystone.

«Keystone – ha ricordato Bottelli – è il fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali, nato proprio per gestire e valorizzare crediti che si avviano a diventare inesigibili. Con il supporto di EY, ha finalizzato, questo mese di dicembre, una nuova acquisizione di crediti UTP che includono pacchetti di large-medium-small tickets verso Pmi. Con questa nuova operazione, pari a 200 milioni di gross booking value, il fondo arriva così a una raccolta di oltre 530 milioni e ad ampliare la base delle banche, in tutto 22, con l’obiettivo – ha proseguito Bottelli – di diventare, nel medio periodo, specialisti nella gestione Utp e creare competenze verticali sulle asset class immobiliari».

Uno sguardo al mercato e al 2024? «Oggi la leva finanziaria è meno del 40 per cento. Nelle ultime settimane assistiamo – ha concluso Bottelli – a un’inversione di tendenza nelle aspettative, dettate dalla ragionevole ipotesi che il costo del debito non salirà ulteriormente. Il calo dei tassi sui bond potrebbe quindi riportare quegli investitori Core e Core+, nei mesi scorsi attirati proprio dai titoli di Stato, sugli asset immobiliari».