Ktm 990 Duke, hyper naked dall’Austria

A 30 anni dal lancio del brand Duke, Ktm presenta la 990 Duke, vera e propria moto “ready to race”. Il motore bicilindrico parallelo LC8c della 990 Duke deriva da quello utilizzato sulla 890 Duke R: la cilindrata è stata portata a 947 cc e sono stati adottati pistoni, bielle e albero motore nuovi, che hanno contribuito a portare la potenza a ben 123 cv con 103 Nm di coppia, a fronte di un peso totale di soli 179 kg. Il telaio a traliccio in acciaio è stato irrigidito lateralmente dell’8%, mentre è stata aumentata la resistenza torsionale del 5%. Nuovo anche il forcellone in alluminio a reticolo chiuso, realizzato con una fusione in gravità e più flessibile del 35% rispetto a quello montato sul modello uscente. La 990 Duke è dotata di tre riding mode di serie (Rain, Street e Sport), con diversi livelli di potenza e di controllo di trazione, più due opzionali: Performance e Track, pensato per la pista con tanto di tempo sul giro visualizzato nel display tft da 5 pollici.

