Ktm Super Adventure 1290 S

Disponibile in nella versione R con cerchio anteriore a raggi da 21” e nella S, con ruota anteriore da 19”, più stradale, la Super Adventure 1290 è una tra le “adventure” più potenti: il suo bicilindrico, infatti, eroga 160 cv e ben 138 Nm di coppia massima. Il comfort è garantito dalle sospensioni a controllo elettronico firmate Wp. La dotazione elettronica è tra le più complete del lotto, con la piattaforma inerziale a sei assi che gestisce traction control, regolazione della coppia del motore in fase di rilascio, controllo della stabilità in frenata, Abs offroad. Le mappe selezionabili sono quattro (Rain, Street, Sport e Offroad) collegate al comando del gas ride by wire. La Super Adventure 1290 monta anche il radar anteriore, sviluppato in collaborazione con Bosch, che ha concesso d'installare il cruise control di tipo adattivo.



Cilindrata: 1.301 cc

Motore: 2 cilindri a V di 75°

Potenza: 160 cv

Coppia: 138 Nm

Serbatoio: 23 litri

Pneumatici: 120/70 R 19”, 170/60 R 17”

Peso: 245 (in ordine di marcia)

Prezzo: 19.750 euro (versione S)



