Kuhstall - Engadina / Al sole con zuppa e cotoletta

Kuhstall, Engadina

Avete già fatto la pattinata sul “ghiaccio nero” (il modo in cui gli engadinesi chiamano il lago ghiacciato su cui si affaccia St Moritz) e la giornata invita a una bella sciata sul Corvatsch. Allora non potete perdervi una tappa al Kuhstall, uno dei rifugi più belli in quota. Muri in pietra, travi di legno al soffitto, pelli di pecora a scaldare le panche. A pranzo la proposta gastronomica è tradizionale e montanara, la sera Kuhstall cambia atmosfera e nei piatti approdano composizioni creative. L’ideale resta un tavolo al sole nell’ampia terrazza per assaggiare la zuppa d’orzo grigionese, l’immancabile Wiener Schnitzel (la cotoletta impanata alla viennese) e l’impeccabile strudel di mele.