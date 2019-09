Kurz pronto al bis: meno tasse e alleanza possibile con i populisti

Sul fronte dei programmi, tuttavia, una coalizione a tre richiederebbe compromessi non semplici, non tanto tra i Popolari e Neos (il cui leader è un ex membro dell’Övp), quanto con i Verdi, molto distanti da Kurz soprattutto in materia di politiche migratorie, un tema che in questa campagna elettorale è rimasto in secondo piano.

Meno tasse: la ricetta Övp-Fpö

C’è invece una buona compatibilità tra Partito popolare e Partito della libertà, a cominciare dalle ricette economiche: entrambi propongono meno tasse e meno regolamentazione e vorrebbero introdurre nella Costituzione un freno all’indebitamento, sul modello tedesco. I provvedimenti fiscali erano già all’ordine del giorno della precedente agenda di governo (6 miliardi di tagli alle tasse, tra riduzioni delle imposte sul reddito delle persone e contributi sociali e progressivo abbassamento dell’imposta societaria dal 25 al 21%) e, in parte, sono stati già attuati una decina di giorni fa, proprio a ridosso delle elezioni, nonostante sia in carica un governo ad interim: il Parlamento ha approvato infatti misure per 3,8 miliardi tra tagli alle tasse e aumenti pensionistici.

Il partito di Kurz in campagna elettorale ha insistito nel proporre ulteriori tagli alle tasse sul reddito e ai contributi previdenziali, con l’obiettivo dichiarato (e ribadito, rispetto alla campagna del 2017) di portare la pressione fiscale complessiva - oggi sopra la media Ue - sotto il 40%. Si tratta di provvedimenti per ora consentiti dal surplus di bilancio, da un debito al 65% del Pil e da una crescita ancora relativamente sostenuta, anche se in frenata (1,5% quest’anno secondo la Banca centrale).

LA CRESCITA Variazione % annua del Pil. (*) stime

Un ostacolo alla riedizione dell’alleanza Övp- Fpö potrebbero essere, oltre alle ruggini dello scontro di fine primavera, i toni troppo aggressivi e politicamente “scorretti” sull’immigrazione e altri temi del Partito della libertà e la presenza di figure di vertice controverse, come l’ex ministro dei Trasporti Herbert Kickl con cui Kurz ha già avuto forti contrasti.